Barack Obama dá os parabéns a Bob Dylan, um de seus 'poetas preferidos'

WASHINGTON, D.C. - O presidente norte-americano Barack Obama felicitou nesta quinta-feira, 13, o músico e compositor Bob Dylan, um de seus "poetas preferidos", depois de o artista ganhar o Prêmio Nobel de Literatura de 2016.

"Felicitações a um de meus poetas preferidos, Bob Dylan, por um bem merecido Nobel", disse o presidente pelo Twitter.

Obama também compartilhou uma lista de canções deste que é um dos músicos vivos mais influentes do planeta, com êxitos que já fazem parte do acervo cultural universal, como Knockin' on Heaven's Door, Blowin' in the Wind e Like a Rolling Stone.

Em 2012, Obama outorgou a Dylan a Medalha da Liberdade em uma cerimônia na Casa Branca, na qual destacou que a voz única do bardo "redefiniu não apenas a música, mas também a mensagem que transporta e a maneira em que essa arte se faz sentir naqueles que a escutam".

Obama disse que "não há ninguém maior na história da música estadounidense", como demonstra a influência das letras e das músicas de Dylan em gerações de músicos de todos os gêneros.

Segundo o júri da Academia Sueca que concede o prestigioso galardão, Dylan mereceu o Nobel de Literatura por "ter criado uma nova expressão poética dentro da grande tradição da canção americana".