Balada Literária tem programação extensa em São Paulo

Com uma programação diversa e várias mesas que prometem debates interessantes, chega à 10.ª edição a Balada Literária, evento produzido pelo escritor Marcelino Freire e realizado pela Livraria da Vila. Espalhada por alguns pontos de São Paulo, a Balada deste ano presta homenagem à cineasta Suzana Amaral, que, em 1986, recebeu no Festival de Cinema de Berlim o prêmio de melhor diretora pelo filme A Hora da Estrela.

Os eventos da Balada começam nesta quarta-feira, às 20h, no Auditório Ibirapuera, com um show de Chico César e participações de Marcélia Cartaxo e Roberta Estrela D’Alva, e vão até o domingo, 22, quando ocorre o encerramento no Centro Cultural b_arco (R. Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 426, Pinheiros), com uma apresentação de Alessandra Leão e convidados, às 20h30.

A primeira mesa da programação, na quinta-feira, 19, às 11h, na Livraria da Vila, recebe a própria Suzana Amaral em um encontro com Marcélia, que foi a protagonista no filme. No mesmo dia, Xico Sá conversa com a cartunista Laerte, homenageada da Balada em 2013, e o escritor João Silvério Trevisan, às 14h30.

Entre mesas, exposições, shows, leituras, peças de teatro e lançamentos de livros, mais de 100 convidados encontram o público nos cinco dias de evento. Entre eles, Baby do Brasil, Lourenço Mutarelli, Jards Macalé, Fabiana Cozza, Glauco Mattoso, Paulo Lins, Ignácio de Loyola Brandão, Humberto Werneck e Ivan Ângelo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O evento tem patrocínio do Itaú e apoio do Auditório Ibirapuera, Biblioteca Alceu Amoroso Lima, Centro Cultural b_arco, Itaú Cultural e Sesc Pinheiros. Nas dez edições, já passaram por ele nomes como os de Augusto de Campos, Adélia Prado, Caetano Veloso, Antonio Cândido, Mia Couto e Raduan Nassar.

DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO

Dia 19, quinta-feira

14h30, Livraria da Vila

Xico Sá conversa com Laerte e João Silvério Trevisan

16h30, Livraria da Vila

Ivana Arruda Leite conversa com Humberto Werneck, Ignácio de Loyola Brandão e Ivan Ângelo

18h30, b_arco

Pocket show de Maurício Pereira com Tonho Penhasco

Dia 20, sexta-feira

14h30, Livraria da Vila

Nelson de Oliveira, Andréa del Fuego, Edyr Augusto e Guiomar de Grammont

Dia 21, sábado

11h, Livraria da Vila

Paulo Scott, Antonio Moura, Claufe Rodrigues, Frederico Barbosa e Nicolas Behr

14h, Biblioteca Alceu

Amoroso Lima

Improvisação sobre a obra de Glauco Mattoso; ele conversa com Lourenço Mutarelli

21h, Bambu Bar

Conversas com escritores, show e leituras

Dia 22, domingo

18h30, b_arco