Babel: Livro com cartas de James Joyce à sua editora sairá no Brasil

Um dos grandes estudiosos da obra de James Joyce, o jornalista suíço Fritz Senn comanda uma equipe que organiza a primeira edição das cartas enviadas pela editora Sylvia Beach ao escritor irlandês. Desde já, a tradução para o português será tarefa para Dirce Waltrick do Amarante e Sérgio Medeiros. “Não há uma data ainda para iniciarmos a versão, pois dependemos da conclusão dos trabalhos em Zurique, que já estão adiantados”, conta Dirce, que esteve na cidade, ao lado de Medeiros, em janeiro e fevereiro.

Ainda neste ano, a Iluminuras vai publicar as cartas de Joyce à sua mecenas, a inglesa Harriet Weaver. “São muito esclarecedoras sobre a vida e a obra de Joyce, que dependia financeiramente de Weaver para sobreviver.”

FIDELIDADE

A força dos fãs

Um dos grandes best-sellers nacionais, Eduardo Spohr (A Batalha do Apocalipse) não tem apenas fãs, mas também leitores de grande influência. Quando a editora Verus anunciou uma nova identidade visual, os leitores pediram, em peso, que os livros de Spohr continuassem com o mesmo padrão gráfico, a fim de não atrapalhar o formato de coleção que a obra vem ganhando à medida em que é publicada. A editora atendeu à solicitação e somente os livros de Spohr continuarão com o mesmo visual.

MEA CUBA

A volta de Piñera

A Iluminuras deve publicar uma nova versão de Contos Frios, de Virgilio Piñera (1912-1979), um dos grandes escritores contemporâneos de Cuba, no segundo semestre. O prefácio será de Pepe Rodriguez Feo e foi escrito especialmente para esta publicação. Foi Pepe quem pagou a primeira edição do livro, em 1958, em Buenos Aires, quando Piñera era um obscuro funcionário do consulado cubano. Autor de uma obra que se caracteriza pelo absurdo e pela descontração, Piñera foi um dos personagens do filme Antes de Anoitecer, de Julian Schnabel, inspirado em obra de Reinaldo Arena. No longa, o cubano foi interpretado pelo cineasta Hector Babenco.

MACONDO

Mundo recriado

O mítico universo de Macondo, criado por Gabriel García Márquez em Cem Anos de Solidão, vai ganhar um generoso espaço de 3 mil metros quadrados na Feira Internacional do Livro de Bogotá, que começa dia 21 de abril. Lá, dois desenhistas vão cuidar da decoração e três estudiosos comandarão os debates sobre a obra do escritor colombiano, que morreu em abril do ano passado. Recentemente, a Universidade do Texas, nos Estados Unidos, pagou US$ 2,2 milhões à família do autor pela aquisição do arquivo pessoal de García Márquez.

INFANTIL

Série best-seller

A Alfaguara infantil vai lançar em abril os primeiros quatro volumes da coleção O Elefante e a Porquinha – série best-seller escrita por Mo Willems, que já foi traduzida para mais de 20 idiomas. A primeira fornada inclui Preparado Para Brincar Lá Fora?, Vou Dar Um Susto no Meu Amigo, Estamos em Um Livro e Tem Um Pássaro na Sua Cabeça.

POLÊMICA

Novo lar

Depois de o novo romance de Martin Amis, The Zone of Interest, ser recusado pela sua editora alemã (Hanser), o livro foi comprado pela Kein & Aber, da Suíça. Polêmica, a obra se passa em uma fictícia Auschwitz.

