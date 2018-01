Babel: Filme, exposição e teatro vão festejar 50 anos de Ruth Rocha

Uma das autoras infantis mais queridas da literatura nacional, Ruth Rocha comemora 50 anos de carreira com a apresentação de um projeto, no dia 29 de abril, no Itaú Cultural. Vai se chamar Ruth Rocha 50 Anos: A Aventura de Ler e a conversa com a autora começará às 19h30.

A ideia e a realização partiram de Jô Santana, ator, produtor e diretor, que será responsável, no dia 29 de abril, por contar um pouco sobre as comemorações que se estenderão durante três anos.

O projeto é formado por três peças de teatro, um documentário dirigido por Evaldo Mocarzel e uma exposição organizada pelo cenógrafo J.C. Serroni.

Os três espetáculos serão O Reizinho Mandão, Dois Idiotas Sentados Cada Qual em Seu Barril e Romeu e Julieta, todos inspirados em obras da escritora.

FLIP

Colm Tóibín confirmado

O escritor irlandês Colm Tóibín é o primeiro estrangeiro confirmado para a próxima edição da Flip, entre 1º e 5 de julho, em Paraty. Ele já esteve na segunda edição, em 2004. Aproveitando sua vinda, a Companhia das Letras lança em junho o romance Nora Webster.

FLUÊNCIA

Contos de Ferrez

Depois de apresentado no Salão do Livro de Paris, neste fim de semana, o novo livro de contos de Ferrez, Os Ricos Também Morrem (Planeta) chega na segunda-feira às livrarias brasileiras. O autor se exercita na linguagem do rap para dar mais agilidade à sua escrita.

DOAÇÕES

A força de Pratchett

Cerca de 40 mil libras, aproximadamente R$ 195 mil, foram arrecadadas em memória de Terry Pratchett, em apenas cinco dias. Morto no último dia 12 em decorrência de problemas provocados pelo mal de Alzheimer, o autor mundialmente conhecido por Discworld representa um instituto britânico que cuida de pessoas de idade e que sofrem de problema semelhante e outros relacionados à perda da memória. Segundo a Penguin Random, editora de Pratchett que comandou a iniciativa, as doações vieram de cerca de 2 mil pessoas.

GUERRA

O terror de Capesius

Previsto para chegar às livrarias brasileiras em abril, pela editora Bertrand Brasil, o livro Capesius, o Farmacêutico de Auschwitz reúne diversas narrativas, entre transcrições de entrevistas, interrogatórios, cartas e diários, tanto de vítimas quanto de agentes do holocausto, para recontar a história do farmacêutico húngaro Victor Capesius e sua rotina no campo de Auschwitz. Ele foi acusado de armazenar o pesticida Zyklon B e por sua administração, como veneno, nas câmaras de gás - atuando assim como cúmplice no assassinato de milhares de pessoas.

AUTO PUBLICAÇÃO

Números em alta

O número de auto publicações sobe rapidamente - só nos EUA, houve crescimento de 17% na quantidade de títulos publicados. O Brasil segue no mesmo ritmo: a PerSe, plataforma web de publicação e comercialização de livros impressos, teve crescimento de 55% nas receitas de venda de livros e e-books em 2014.

TEATRO

Sobre Grotowski

Ludwik Flaszen, cofundador do Teatro Laboratório, grupo dirigido por Grotowski, estará em um seminário na Unicamp na próxima semana para falar sobre seu livro Grotowski & Companhia (É Realizações).