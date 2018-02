Autora de Harry Potter lança clube do livro na internet

A Scholastic, sua editora nos EUA e desenvolvedora do site Harry Potter Reading Club, disse que esse será um site para fãs do menino-mago, e uma ferramenta para pais e professores que desejem criar clubes do livro para incutir nas crianças o prazer da leitura.

"A Scholastic está em conversa com educadores, bibliotecários e outros bibliófilos acerca de ideias para trazer os livros de Harry Potter para novos leitores, de um jeito excitante e diferente", disse a presidente da Scholastic Trade, Ellie Berger, em nota anunciando o clube.

"O Clube de Leitura Harry Potter é uma resposta direta a esse diálogo e oferece um ponto de partida pelo qual a emoção desses livros poderá ser partilhada com novas gerações de fãs de Harry Potter dentro e além da sala de aula."

O webcast com a escritora será apresentado às 14h (hora de Brasília) no dia 11 de outubro, no site www.scholastic.com/hpreadingclub.

(Reportagem de Patricia Reaney)