Autora de 'Garota Exemplar' assina contrato para reescrever 'Hamlet' A romancista norte-americana Gillian Flynn, autora do best-seller “Garota Exemplar”, irá escrever um romance baseado no "Hamlet" de Shakespeare para uma série encomendada pela editora The Hogarth Press que irá usar escritores contemporâneos para reinterpretar as obras do bardo inglês.