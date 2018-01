Autora de 'Comer, Rezar, Amar' casa com parceira, diagnosticada com câncer

A autora do best-seller Comer, Rezar, Amar, Elizabeth Gilbert, anunciou nesta quinta-feira, 7, através de uma postagem no Instagram, que se casou com Rayya Elias, sua melhor amiga por mais de 15 anos, com quem assumiu estar num romance no ano passado.

Em 2016, Elias foi diagnosticada com câncer pancreático terminal, que foi o que motivou Gilbert a assumir publicamente o romance numa postagem no Facebook em setembro do ano passado.

A cerimônia de casamento das duas foi pequena e fechada, apenas para amigos e família. "Uma simples e espontânea cerimônia de amor", foi como a escritora definiu em seu post no Instagram.

"Pelo último ano, Rayya Elias e eu passamos por dias bem difíceis, mas não hoje. Hoje foi um dia precioso e perfeito", escreveu Gilbert. "Nossa cerimônia não foi realizada legalmente, apenas uma celebração calma e privada do que já sabemos há um bom tempo ser verdade: nós pertecemos uma à outra."

Na postagem, Elizabeth Gilbert também citou diretamente a doença que Rayya Elias enfrenta. "Mais dias difíceis estão por vir. Não fica mais fácil. Sua doença é grave. Mas nosso amor é mais forte", declarou. "Nós vamos caminhar juntas enquanto pudermos. Depois, tudo será entregue a Deus."

Antes de iniciar o relacionamento com Elias, Gilbert passou quase 10 anos casada com Jose Nunes, quem conheceu enquanto escrevia Comer, Rezar, Amar - e que inspirou o personagem Felipe no livro.