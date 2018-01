Autora de biografia de Diana está escrevendo sobre casal Clinton A jornalista britânica Tina Brown, especialista na vida de celebridades, está escrevendo um livro sobre o casal Hillary e Bill Clinton, com a intenção de repetir o sucesso de sua biografia da princesa Diana, disse a editora Doubleday. "Os Clinton têm uma parceria política e emocional que desafia todas as expectativas", disse Brown numa declaração enviada pela editora à Reuters na sexta-feira. O livro deve ser publicado em 2010, afirmou a nota. Hillary Clinton está participando da corrida presidencial deste ano nos Estados Unidos. Bill Clinton foi presidente entre 1992 e 2000. "Como fiz com 'Diana: Crônicas Íntimas', pretendo explorar não apenas a fascinante história dos próprios Clinton, mas também o contexto social, político e de imprensa da época." Hillary quer se tornar a primeira presidente mulher dos Estados Unidos. O livro "Diana: Crônicas Íntimas" vendeu mais de 300 mil exemplares no mundo. (Reportagem de Claudia Parsons)