Autora de 'A Garota no Trem', Paula Hawkins virá ao Brasil

Autora do best-seller A Garota no Trem, com mais de 20 milhões de exemplares vendidos no mundo e 250 mil no Brasil, Paula Hawkins é o novo nome confirmado para Bienal Internacional do Livro do Rio, a ser realizada entre os dias 31 de agosto e 10 de setembro. Depois de seu livro de sucesso que virou filme em 2016, ela apresenta agora outro thriller: Em Águas Sombrias. A obra aborda temas como o machismo e a misoginia e os direitos também já foram vendidos para o cinema.

Além dela, já foram confirmados Karin Slaughter, autora de Cega, publicado em mais de 30 idiomas; Abbi Glines, conhecida pela série Rosemary Beach, e Gayle Forman, de Se Eu Ficar e outros best-sellers.

Participam, ainda, Carl Hart, autor de Um Preço Muito Alto, o primeiro negro a ser professor titular de neurociência da Universidade Columbia, e o filósofo italiano Nuccio Ordine, um dos maiores especialistas em Giordano Bruno do mundo e autor de A Utilidade do Inútil.

Vencedor do Pulitzer e autor de O Poder do Hábito, Charles Duhigg também foi confirmado para a Bienal.