Autor norte-americano John Updike morre aos 76 anos O autor norte-americano John Updike, um dos principais nomes de sua geração, morreu nesta terça-feira, aos 76 anos, informou sua editora. "É com grande pesar que anuncio a morte de John Updike nesta manhã, aos 76 anos, após uma batalha contra o câncer", disse Nicholas Latimer, da editora Alfred A. Knopf. "Ele foi um dos nossos maiores escritores, e deixará saudades", acrescentou a porta-voz. Segundo Latimer, o autor morreu em um asilo de Massachusetts. Updike era conhecido por explorar temas sexuais, espirituais e morais em um cenário de cidade pequena dos Estados Unidos. A obra "Rabbit is Rich", publicada em 1981, deu a ele o prêmio Pulitzer. Uma década depois, "Rabbit at Rest" venceu o segundo Pulitzer. Updike também era poeta, cronista e ensaísta. Nascido em Reading, Pensilvânia, Updike estudou letras na Universidade de Harvard e depois editou a revista Harvard Lampoon. Mais tarde, ele integrou a equipe da revista New Yorker. (Reportagem de Michelle Nichols)