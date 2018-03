Autor de 'Me Chame Pelo Seu Nome', André Aciman participa da Flip

André Aciman, escritor egípcio radicado nos EUA, é o terceiro convidado confirmado da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), que será realizada entre os dias 25 e 29 de julho, em Paraty. Ele é autor de Me Chame Pelo Seu Nome, romance que deu origem ao filme homônimo, dirigido pelo italiano Luca Guadagnino, e que fala sobre desejo e memória. O filme é indicado em quatro categorias do Oscar 2018, que revela seus vencedores do domingo, 4: melhor filme, melhor ator (Timothée Chalamet), melhor canção original e roteiro adaptado (James Ivory).

Segundo a curadora Josélia Aguiar, o autor vai tratar de exílio, da escrita da memória e do desejo, de paisagens e identidades múltiplas e multiculturais, temas interditos e Proust.

Publicado originalmente em 2007, seu livro só chegou ao Brasil este ano, na esteira do filme. Seu protagonista e narrador, Elio, de 17 anos, vive o impacto do primeiro amor ao conhecer Oliver, um norte-americano atraente e evasivo que se hospeda na casa de veraneio da família, na Riviera italiana, para trabalhar como assistente de pesquisa do pai de Elio, professor de universitário.

André Aciman, judeus sefardistas, nasceu em Alexandria, no Egito. A família, como outras de origem judaica, foi expulsa do Egito e exilou-se na Itália. Ele é doutor em literatura comparada pela Universidade Harvard, foi professor na Universidade de Princeton e atualmente leciona no The Graduate Center em Nova York. É autor de sete livros - três romances.

Recentemente, a Flip, que presta homenagem para a poeta Hilda Hilst este ano, anunciou que a atriz Fernanda Montenegro e a compositora Jocy de Oliveira estarão na abertura do evento.