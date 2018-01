Autor de 'Game of Thrones' pode lançar mais dois livros em 2018

O escritor George R.R. Martin indicou a possibilidade de não um, mas dois novos livros da saga Game of Thrones em 2018, despertando o desejo de fãs que vêm aguardando pelo próximo capítulo da saga épica desde 2011. Martin, cujos livros da saga As Crônicas de Gelo e Fogo foram adaptados para a série de sucesso da HBO Game of Thrones, está atualmente trabalhando na sexta sequência, Winds of Winter, continuação da história de A Dança dos Dragões, de 2011.

“Ainda estou trabalhando nisto, ainda estou meses longe (quantos? Boa pergunta), eu ainda tenho dias bons e dias ruins, e isto é tudo que posso dizer”, escreveu Martin em seu blog, grrm.livejournal.com, durante o fim de semana. “Eu acho que vocês terão um livro meu sobre Westeros em 2018... e quem sabe, talvez dois. Um menino pode sonhar...”, disse.

A sétima temporada da série de TV, que estreou neste mês, já ultrapassou os eventos dos livros publicados de Martin. Houve relatos recentes contraditórios sobre Winds of Winter – de que Martin ainda não teria começado a escrevê-lo ou que já havia terminado de escrevê-lo, mas que estava segurando-o – e o autor rejeitou os relatos como “igualmente falsos e igualmente estúpidos”.

Game of Thrones apresenta uma história épica sobre famílias hostis em uma disputa de gerações pelo controle do Trono de Ferro, assento do comandante dos Sete Reinos de Westeros. A série será concluída no ano que vem com a oitava temporada, que irá revelar quem irá sentar no Trono de Ferro. Um spin-off da série está sendo desenvolvido pela HBO.