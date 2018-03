Autor de 'As Pontes de Madison' morre aos 77 anos no Texas

NOVA YORK - Robert James Waller, autor do romance de sucesso As Pontes de Madison, morreu aos 77 anos de idade, informou seu agente literário nesta sexta-feira, 10.

Waller faleceu em sua casa no Texas no início da manhã desta sexta-feira, disse Matt Belford, da Agência Literária Aaron M. Priest de Nova York. A causa da morte é desconhecida.

O romance de 1992 de Waller sobre um caso de amor breve e agridoce entre uma dona de casa do Estado norte-americano de Iowa e um fotógrafo foi transformado em um filme em 1995 e contou com Meryl Streep e Clint Eastwood no elenco, e também rendeu um musical da Broadway em 2014.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As Pontes de Madison foi traduzido para 40 línguas e vendeu cerca de 50 milhões de cópias. Waller, músico e fotógrafo de Iowa, além de escritor, escreveu outros seis romances.

Ele também deu aulas de administração, matemática e economia na Universidade do Norte do Iowa durante muitos anos.