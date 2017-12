Augusto de Campos ganha prêmio no Chile e lança novo livro

Está marcado para o próximo dia 3 de agosto, às 19h, o lançamento em São Paulo do novo livro de poemas de Augusto de Campos, Outro - o primeiro em 12 anos. Como o Estado adiantou no início de junho, o livro tem texto, capa, projeto e execução gráfica do próprio autor. O lançamento ocorre na Casa das Rosas (Av. Paulista, 37).

Nesta terça-feira, 23, o poeta foi agraciado com o Prêmio Iberoamericano de Poesia Pablo Neruda, concedido pelo governo chileno. "O reconhecimento também contribui a dar visibilidade a autores de excelente nível, cuja obras às vezes é pouco conhecida fora de seus países de origem", disse o ministro da Cultura do Chile, Ernesto Ottone, na entrega do prêmio - dotado de um diploma, uma medalha e US$ 60 mil.

Segundo os jurados, os poemas de Campos se destacam "por sua transversalidade, ao serem transferidos para formatos como o audiovisual, a computação gráfica e inclusive a música".

Entre os premiados anteriores, se encontram Nicanor Parra, Óscar Hahn e José Emilio Pacheco. / AP