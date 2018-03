Atriz e diretora Penny Marshall vai escrever autobiografia

Marshall, 68 anos, vendeu os direitos de sua autobiografia, intitulada "My Mother Was Nuts", diretamente à Amazon.com, disse seu agente, Dan Strone. O livro vai tratar de seu casamento de dez anos com o também diretor de cinema Rob Reiner, suas amizades com John Belushi e Art Garfunkel e sua batalha contra o câncer pulmonar e cerebral em 2009.

"As pessoas sempre me perguntaram como cheguei do Bronx a Hollywood, então achei que era hora de contar como tudo aconteceu. Já tive muitas vidas (mas não no sentido mencionado por Shirley MacLaine), e você lerá sobre todas. Só não espere encontrar receitas. Eu não cozinho", disse Marshall no comunicado.

Depois de representar o papel de Laverne De Fazio no sucesso "Laverne and Shirley", co-criado por seu irmão, o produtor e diretor Garry Marshall, a atriz dirigiu filmes de sucesso como "Quero ser Grande", "Uma Equipe Muito Especial" e "Tempo de Despertar".

A autobiografia vai tratar de sua infância humilde no Bronx, em Nova York, seu relacionamento com o irmão Garry, seu trabalho como diretora e suas relações com atores como Robert De Niro e Tom Hanks.