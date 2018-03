Asterix ganha nova aventura e Pippi Meialonga sai em e-book

Dois grandes anúncios marcaram a Feira de Livros Infantis de Bologna, encerrada nesta semana: Pippi Meialonga, famosa personagem criada pela escritora sueca Astrid Lindgren, finalmente vai aparecer em e-book e uma nova aventura de Asterix está confirmada.

A Oxford University Press vai publicar pela primeira vez três aventuras de Pippi no formato digital até o final do ano. O anúncio coincide com os festejos de 70 anos de criação da heroína que, no Brasil, é editada pela Companhia de Letrinhas.

Já a francesa Hachette anunciou que, no dia 22 de outubro, será lançada a 36.ª aventura de Asterix, o Gaulês. O título já está definido: Asterix and the Missing Scroll. O autor Jean-Yves Ferri e o ilustrador Didier Conrad não revelaram maiores detalhes sobre a trama - garantiram apenas que os heróis vão enfrentar um novo vilão.

BIENAL

Leigh Bardugo, autora da trilogia Grisha, fantasia que conquista fãs em todo o mundo e deve virar filme em 2016, confirmou presença na 17.ª Bienal do Livro do Rio. Israelense radicada em Los Angeles, ela vai lançar pela Editora Gutenberg a nova série Six of Crows. A Bienal acontece no Riocentro entre 3 e 13 de setembro e terá a Argentina como país homenageado.

FANTÁSTICO

A Companhia das Letras acertou a publicação do novo livro de Muriel Barbery, autora de A Elegância do Ouriço e A Morte do Gourmet, também publicados pela editora. Em La Vie des Elfes, Barbery envereda num universo fantástico e fabular para narrar os destinos paralelos de duas adolescentes órfãs, Maria e Clara, que vivem em países diferentes (uma na zona rural da França e a outra no sul da Itália), mas que têm em comum talentos extraordinários. Juntas, elas precisarão combater uma ameaça à espécie humana vinda do submundo dos elfos. O livro está previsto para o segundo semestre e já tem uma sequência agendada para 2017.

MUDANÇA

Bestseller em todo o mundo, a escritora americana Danielle Steel deixou, nesta semana, a editora Transworld, onde esteve durante 26 anos, e se transferiu para a Pan Macmillian, que lhe ofereceu um contrato para dez livros. A troca acontecerá apenas em junho de 2018 - antes, terá que entregar 11 novos títulos à Transworld. Fenômeno, Steel já vendeu cerca de 11,6 milhões de cópias em todo o mundo, onde é publicada em 43 idiomas. Isso corresponde a uma arrecadação aproximada de R$ 295 milhões.

BESTSELLER

O Segredo vai trocar de editora. A partir de maio, o bestseller de Rhonda Byrne passa para as mãos da Sextante. A editora já detinha os direitos de A Magia, que já venceu 100 mil exemplares apenas no Brasil.

COLOMBIANO

A Bertrand Brasil acaba de comprar os direitos do novo livro de Tomáz Gonzalez, Primero Estaba el Mar. O livro concorre ao prêmio de ficção internacional do jornal Independent. O colombiano publicou ano passado no Brasil A Luz Difícil.

RETORNO

Depois de um período em Barcelona, a editora Ana Paula Costa (ex-Record) será a nova editora sênior de ficção da Planeta.