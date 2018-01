Artistas, amigos e personalidades lamentam a morte de Carlos Heitor Cony

O escritor Carlos Heitor Cony morreu na noite de sexta-feira, 5, de falência múltipla de órgãos, deixando vasta produção de romances, contos e crônicas do autor ao longo de sua carreira. Escritores, amigos e artistas lamentaram a morte do autor.

"É sempre lamentável quando morre um jornalista e escritor da relevância do Cony. A gente está perdendo uma geração... É uma pena. Livros como Quase Memória e 'O Piano e a Orquestra' são muito importantes", Milton Hatoum.

"Primeiro que eu gostava muito dele como amigo. E, para a minha geração, ele foi um jornalista e escritor muito importante. Com o livro 'O Ato e o Fato' ele enfrentou a ditadura e tudo aquilo que esmagava a gente. Ele mostrou que era possível resistir escrevendo", Ignácio de Loyola Brandão.

"Eu lamento muito, gostava da obra e dele pessoalmente. O bom é que ele foi ativo até o final. Um intelectual rigoroso que vai fazer muita falta", Luis Fernando Verissimo.

"Para a minha geração, criada nuns restos de beletrismo, Cony foi, com O Ventre, romance de estreia, a revelação de uma saudável literatura de maus modos. Depois, o jornalista que se opôs de bate-pronto ao golpe. Parecia morto para a literatura quando, em 1995, ressurgiu com Quase Memória, romance forte e tocante, e a ela permaneceu fiel até o fim, deixando sua marca não só na ficção como na crônica", Humberto Werneck.

"Cony foi um dos mais brilhantes jornalistas que o Brasil teve. Não se calou ao defender a democracia na época em que isso era arriscado. Critico pertinaz e inteligente, soube também ser generoso. Ademais era um cronista de qualidade, como poucos. Lamento sua morte e continuaremos a sentir sua ausência", Fernando Henrique Cardoso.

É com tristeza que recebo a notícia da perda de Carlos Heitor Cony, um dos mais cultos e preparados pensadores nacionais. O jornalista, membro da @abletras, atuou nos principais jornais e revistas do País. Meus sentimentos à família e aos amigos. — Michel Temer (@MichelTemer) January 6, 2018

"Ele conjugava humanismo com uma sólida formação intelectual. Também tinha uma sólida formação teólogica, mas se dizia incrédulo. Eu acho que ele tinha uma certa 'nostalgia de Deus'. Mas tem uma história que eu gostaria de contar. Nós conversavamos muito sobre cachorros. Ele tinha uma paixão por uma cadelinha que se chamava Mila. Cony dizia: "Nunca amei tanto como amei minha Mila. E eu nunca fui amado por alguém como ela me amou". O livro Quase Memória se deve a Mila também. Cony, que estava há muitos anos sem escrever, notou que ao pressionar as teclas da máquina de escrever, ele apaziguava as dores da cachorrinha que estava doente. Era como se ela dissesse: "Escreve, Cony; escreve, Cony...", Nélida Piñon

"Carlos Heitor Cony é imortal, já sabíamos. Mesmo isso não diminui a tristeza de perder o convívio cotidiano com o que foi uma incessante produção literária e jornalística; com a capacidade espetacular que Cony tinha de ora nos comover, ora nos indignar, de nos fazer refletir sempre sobre a condição humana. Foi-se um mestre. Nosso carinho aos seus familiares e amigos", Geraldo Alckimin.

R.I.P., Carlos Heitor Cony, 91. Velho companheiro de redação e um dos maiores escritores brasileiros da segunda metade do século passado. Já seria um dos grandes se tivesse escrito apenas "Pessach" e "Quase Memória". — Sérgio Augusto (@SergiusAugustus) January 6, 2018

“Amanhã farei grandes coisas”, é assim que o jornalista Ernesto pai se despedia do seu filho Carlos Heitor Cony, na hora de dormir. Você fez grandes coisas, escritor Cony, fez grandes romances, assim você se despede da gente, com a esperança bem vivida. — Fabrício Carpinejar (@CARPINEJAR) January 6, 2018

Arrivedderci, Cony. Muito bom ter te lido, te conhecido, papeado longamente. Nosso ultimo encontro ano passado foi tao frutifero, que te fiz personagem do roteiro que escrevi. Vc eh eterno como Pompeia — Marcelo Rubens Paiva (@marcelorubens) January 6, 2018

Só o romance "Quase memória" bastaria para colocar Carlos Heitor Cony entre os nossos maiorais. Deus o tenha em bom lugar. — Carlos Andreazza (@andreazzaeditor) January 6, 2018

O pesar foi grande. Foi-se C.H. Cony, testemunho dos anos duros do regime militar.Cony esteve do começo-c/ memorável atuação no Correio da Manhã, ao fim-com militância intelectual,política. Ajudou minha geração a amar a democracia,respeitar o contraditório,sonhar c/ a liberdade — Moreira Franco (@MoreiraFranco) January 6, 2018