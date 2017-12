Arnaldo Antunes fala sobre sua carreira literária na Casa das Rosas

O músico Arnaldo Antunes participa de um bate-papo na noite desta segunda-feira, 1º, na Casa das Rosas. O ex-Titãs, que já foi contemplado com um prêmio Jabuti, fala sobre sua carreira na literatura, com foco na sua recente coletânea de textos Outros 40, deste ano, e no livro Palavra Desordem, de 2002.

O bate-papo será mediado Emerson M. Martins e Vivian Schlesinger, do grupo de estudos em crítica literária Jardim Alheio. O encontro é aberto ao público e começa às 19h30.

Ainda sobre literatura, o espaço recebe até março do ano que vem a exposição Esdrúxulo!, sobre o centenário de morte do poeta Augusto dos Anjos.

Bate-papo com Arnaldo Antunes

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segunda-feira, 1º de dezembro, às 19h30

Casa das Rosas - Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura

Avenida Paulista, 37 - próximo à Estação Brigadeiro do Metrô

Horário de funcionamento: de terça-feira a sábado, das 10h às 22h