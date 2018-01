Ariano Suassuna sofre AVC e passa por cirurgia no Recife

Atualizado às 20h40

RECIFE – Boletim médico divulgado na noite desta terça-feira, 22, pelo Hospital Real Português, do Recife, informa ter havido “agravamento clínico” do quadro do escritor e dramaturgo paraibano Ariano Suassuna, 87 anos. “A situação é instável, com queda de pressão arterial e pressão intracraniana muito elevada”, diz o boletim assinado pela neurocirurgiã Feliciana Castelo Branco.

Onze meses depois de ter sofrido um infarto do miocárdio e um aneurisma cerebral, o escritor e dramaturgo paraibano Ariano Suassuna, 87 anos, foi internado na noite de segunda-feira, 21, no Hospital. Ele sofreu um Acidente Vascular do tipo hemorrágico e foi submetido a uma cirurgia neurológica de emergência.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, Suassuna deu entrada no hospital por volta das 20 horas e está na UTI neurológica.

Ariano Suassuna é autor de obras como O Auto da Compadecida, Uma mulher vestida de sol e Romance da Pedra do Reino. Engajado na campanha do presidenciável Eduardo Campos, ele participou, no dia 7 de julho, de um encontro da militância do candidato, no Paço Alfândega, no Recife.