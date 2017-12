Escritor Ricardo Piglia é premiado na Espanha

O escritor argentino Ricardo Piglia foi premiado com o Formentor de las Letras 2015, em reconhecimento ao conjunto de sua obra, no valor de 50 mil euros, a ser entregue em setembro na ilha espanhola Mallorca. Segundo informou a organização, o júri considera Piglia “um autor de uma obra narrativa que se desenvolve harmonicamente entre a originalidade, cultura popular e a tradição mais exigente”.

A comissão julgadora é presidida por Basilio Baltasar e é formada por Darío Villanueva, diretor da Real Academia Espanhola, e pelos escritores Félix de Azúa, José Ángel González e Marta Sanz. Eles destacaram, ainda, “o talento, a inteligência e a audácia” com que Piglia tem sabido se manter nesse “universo paralelo da literatura”.

Ao saber que havia sido premiado, Piglia declarou que recebia a notícia com “alegria” e gratidão, e comentou que a literatura persiste no momento atual porque “um de seus horizontes é, justamente, contar como sobrevivem os homens a esta intempérie que não tem fim”.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A entrega do prêmio será no dia 25 de setembro e vai coincidir com a publicação da “novela de sua vida”, como Piglia gosta de chamar Os Diários de Emilio Renzi.

Ricardo Piglia nasceu em Adrogué, província de Buenos Aires, em 1941, e em 1955 sua família se mudou para Mar del Plata. Em 1967, lançou A Invasão. Em 1980, publicou Respiração Artificial, que teve grande repercussão no meio literário e que é considerado um dos romances mais representativos da nova literatura argentina. A Cidade Ausente foi transformada em ópera pelo compositor Gerardo Gandini. Paralelamente a sua obra de ficção, Piglia desempenhou a tarefa de crítico e ensaísta, e escreveu sobre Arlt, Borges, Macedonio Fernández, Manuel Puig, Sarmiento e outros escritores argentinos. Atuou, ainda, como professor universitário, editor de revista e roteirista de cinema.

Entre os premiados com o Formentor de las Letras, que é anual, estão Samuel Beckett, Jorge Luis Borges, Juan García Hortelano, Jorge Semprún, Saul Bellow e Witold Gombrovicz. Seu principal objetivo é contribuir para consolidar e reconhecer autores que souberam manter sua essência literária. Nas quatro últimas edições, os ganhadores foram Carlos Fuentes, Juan Goytisolo, Javier Marías e Enrique Vila-Matas.