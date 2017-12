Argentino Eduardo Sacheri vence o prêmio Alfaguara 2016

O escritor argentino Eduardo Sacheri venceu nesta terça-feia o Prêmio Alfaguara de Romance 2016 com o livro La noche de la usina, anunciou a presidente do júri, a escritora espanhola Carme Riera, em Madri.

"É um romance coral, ágil e emotivo, com muitos elementos do melhor thriller e do western", afirmou Riera ao anunciar o prêmio, dotado de 175.000 dólares, uma escultura de Martín Chirino e a publicação simultânea da obra na Espanha, América Latina e Estados Unidos.

Sacheri narra no livro "uma emocionante história situada em uma pequena localidade da província de Buenos Aires no início do nosso século, pouco antes do governo de Fernando de la Rua impor o 'corralito' financeiro", explicou Riera.