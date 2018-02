Aos 84 anos, Augusto de Campos lança novo livro de poemas

Augusto de Campos não publicava um livro de poesia desde 2003, quando saiu Não. Mas, ao longo desses 12 anos, o poeta de 84 anos não ficou parado - pelo contrário. Pesquisador incansável das novas mídias eletrônicas, ele manteve seu interesse pela dimensão “verbivocovisual” (conceito emprestado de James Joyce com que os concretistas definiam a fusão de aspectos visuais, sonoros e verbais da poesia) e criou novos poemas, reunidos agora em Outro (Perspectiva), cujo lançamento acontece na segunda-feira, dia 3, a partir das 19 horas, na Casa das Rosas.

Augusto é último dos escritores vivos do grupo Noigandres, fundado em 1952 e do qual atuava juntamente com seu irmão Haroldo de Campos e o amigo Décio Pignatari, dupla com quem fundou a revista do mesmo nome. A publicação apostava em uma nova forma de ler a literatura brasileira e universal, priorizando as questões estéticas e internas à própria literatura.

Ao longo dos anos, Augusto manteve-se fiel ao radicalismo da experimentação, testando a destruição do verso, desintegração da palavra e se recusando a praticar a poesia discursiva. Em Outro, que traz texto, capa, projeto e execução gráfica do próprio autor, despontam poemas visuais e indicações de clip-poemas, que podem ser vistos na internet.

Inquieto, Augusto de Campos habituou-se a trabalhar com a palavra, modificando-a com prazer. Até mesmo quando concede entrevista, como é no caso a seguir, feita por e-mail.

O senhor já disse que não sabe se ainda faz poesia concreta - julga-se hoje mais ‘pop’. Como avalia essa trajetória entre uma e outra?

Em geral, identifica-se a poesia concreta com a sua “fase ortodoxa”, que ocupa só a década entre 1950 e 60, balizada pelo geometrismo bauhausiano. Desde os anos 1960, porém, além do “salto participante”, buscamos caminhos diferentes, eu com os “popcretos” e a poesia aleatória de “cidade”, Décio com a “poesia semiótica”, Haroldo com o “prosoema” das Galáxias. A evolução tecnológica, que lastreou o nosso projeto, também o expandiu de forma a ultrapassar os limites do nosso Plano Piloto. Mas a poesia concreta continua a inspirar os meus textos, embora sem as constrições iniciais que visavam impor alguma ordem no caos a-sintático das primeiras manifestações.

A lembrança a Haroldo de Campos, Décio Pignatari, José Lino Grünewald e Ronaldo Azeredo, a quem dedica seu novo livro, faz acreditar que, a julgar pela importância de todos, os críticos que apostaram contra seu grupo são hoje derrotados?

“Toda vitória é uma grosseria”, disse Fernando Pessoa pela voz do semi-heterônimo Bernardo Soares. Prefiro manter a “autoridade do fracasso”, com a qual Fitzgerald contrastou a sua personalidade com a de Hemingway: “Você fala com a autoridade do sucesso - eu, com a autoridade do fracasso”. Nada do que acontece com poesia pode ser considerado sucesso, já que ela interessa a poucos, sobrevivendo numa espécie de gueto ou reserva impopular. Em todo caso, dada a hostilidade que a poesia concreta encontrou por tanto tempo, e ainda encontra, não deixa de ter um sabor especial o Prêmio Interamericano de Poesia Pablo Neruda, que venho de receber e que fala pelos companheiros que já se foram. Pois, ao publicar o poema Pós-tudo, não fui acusado de “delírio de grandeza” e a poesia concreta de “bobagem provinciana”?

Haroldo formulou o conceito de pós-utópico. Hoje, o senhor faria distinção entre pós-moderno e pós-utópico?

Nunca simpatizei com o termo “pós-moderno”. “Pós-tudo” o satirizava, por implosão conceitual. Transferido da arquitetura para a literatura, serviu mais de álibi para um retro-moderno. A poesia continua, no que tem de melhor, a orientar-se pelo giro do alto-modernismo. Haroldo plantou o seu conceito de pós-utópico na falência das utopias ideológicas no século passado. Achava que não havia mais motivação para movimentos. Daí a sua idéia de “agoridade”. Eu sou mais renitente quanto às utopias, acho que merecemos continuar apostando nelas, por mais que os fatos nos desanimem. Sou mais pessimista com o “agora”. Temo que sirva de abrigo a retornos indesejáveis. Meu lema é: ser radical sem ser fanático, aberto sem ser eclético.

O senhor acredita que seja desejável uma atividade vanguardista hoje? A vanguarda não teria se mercantilizado? Qual deveria ser a postura da vanguarda agora?

Sempre haverá os que gostam de explorar territórios desconhecidos da linguagem - os “vanguardistas”, que Pound chamava de “inventores” - e os que se dedicam a aperfeiçoar a linguagem já codificada - os “mestres”. São tipos de intervenção relativos e intercambiáveis. Mas a poesia se faz de muitas vozes e em vários níveis. Não vejo mercantilização nas vanguardas da poesia. Autores de vanguarda jamais se encontram na lista dos “best sellers” e têm de passar por um longo corredor polonês antes de serem reconhecidos quando longevos ou de preferência “post mortem”, quando incomodam menos.

É curiosa a presença do poema Brazilian ‘Football’‚ em nova versão no livro. O que mais o motivou a reescrever: a Copa do Mundo no Brasil no ano passado ou os 50 anos do golpe militar, ambos no ano passado?

O poema foi publicado em setembro de 1964, no número que o Times Literary Supplement de Londres dedicou às novas vanguardas e à poesia concreta brasileira. O “futebol”, entre aspas, era só um pretexto para denunciar o golpe militar. O poema aludia às conquistas brasileiras nos Mundiais de 1958 e 1962, com o grito de GOAL GOAL GOAL, e o revertia em 1964 para GAOL GAOL GAOL (o mesmo que “jail”, prisão). Lembrei-me dele quando organizava os poemas para o novo livro. Nada a ver com a Copa do Mundo. Eu queria era “descomemorar” a ditadura.

O livro traz também traduções de autores que são referência para o senhor, como Mallarmé, poetas que se concentram nos “inventores”, segundo a classificação poundiana. Como o senhor formou estas afinidades eletivas e como dialoga com sua criação?

Discute-se muito hoje nos Estados Unidos a tendência denominada “unoriginal language”, linguagem não-original. Desde os anos 60 e 70, venho realizando uma espécie de intervenção crítico-poética, as “intraduções” e “profilogramas”, com imagens ou textos alheios remanejados sob a forma de tradução ou de interpretação gráfica. Do Profilograma Pound/Maiakovski ao recente Profilogramallarmé. É uma forma de diálogo-homenagem.

O senhor sempre gostou de variar os suportes para sua obra, do livro-objeto à animação digital. Quais são seus interesses atuais?

A partir da década de 1990, passei a trabalhar com recursos da linguagem digital. O livro permanece um veículo relevante, mas me interesso muito por outras formas de apresentação, suportes cinéticos e interdisciplinares que a tecnologia hoje proporciona em variantes multiformes. A poesia concreta apontava há mais de meio século para esses caminhos, “sem prever do futuro” o quanto a fulminante revolução digital das últimas décadas confirmaria as suas intuições.

OUTRO

Autor: Augusto de Campos

Editora: Perspectiva (120 págs., R$ 59)

Lançamento: Casa das Rosas. Avenida Paulista, 37. Dia 3/8, 19h