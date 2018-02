Ano começa com crescimento para o mercado editorial brasileiro

O primeiro Painel das Vendas de Livros no Brasil de 2018 trouxe números positivos para o varejo do mercado editorial: a pesquisa mostrou um crescimento de 14% no faturamento em relação ao mesmo período de 2017. As vendas em volume cresceram 4,19%.

Segundo o Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL), que elabora o relatório em parceria com a Nielsen, os números refletem o período de volta às aulas, uma combinação de produtos com preços médios mais altos e menos promoções (livros didáticos). A queda do desconto médio em relação ao primeiro mês de 2017 foi de 2,8 pontos percentuais.

+ Mercado editorial brasileiro tem primeiro resultado anual positivo desde 2013

Em um comunicado, o líder da Nielsen Bookscan Brasil, Ismael Borges, disse que "no início do ano é sempre importante lembrar do efeito da campanha de volta às aulas, mas é notável que começamos 2018 com uma base de crescimento melhor do que a verificada no ano anterior, favorecida pelo cenário macroeconômico".

O Painel das Vendas de Livros no Brasil é divulgado a cada quatro semanas. Os dados são coletados diretamente do "caixa" das livrarias, e-commerce e outros varejistas colaboradores.

Em janeiro, o Painel apontou crescimento de 6,15% em faturamento em 2017 em relação ao ano anterior, cerca de R$100 milhões. No volume, o crescimento foi de 4,55% (1,8 milhão de exemplares). Esse foi o primeiro resultado anual positivo e acima da inflação do mercado editorial brasileiro, no varejo, desde 2013, quando se iniciou a série histórica.