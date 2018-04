Amiga de Farrah Fawcett lança livro em agosto sobre a atriz

"My Journey with Farrah: A Story of Life, Love and Friendship" (Minha Jornada com Farrah: Uma História de Vida, Amor e Amizade, em tradução literal), por Alana Stewart, sairá no dia 11 de agosto, menos de dois meses depois da morte da atriz.

Stewart, ex-mulher do cantor Rod Stewart e amiga de Fawcett por 30 anos, afirmou que a própria atriz a encorajou a publicar a obra. O ator Ryan O'Neal, por muito tempo casado com Fawcett, também a apoiou.

"Farrah me estimulou a escrever esse livro. Foi ideia dela. Contudo, a saúde dela piorou, e eu não pude mais ter a sua orientação", declarou Stewart, num comunicado.

"Falei então com Ryan O'Neal, e ele foi muito positivo: 'Um monte de pessoas vai escrever livros sobre ela. O seu será a verdade, será um tributo para ela'", afirmou.

Parte dos ganhos com o livro irá para a Fundação Farrah Fawcett, para apoiar pesquisas sobre o câncer.

(Reportagem de Jill Serjeant)