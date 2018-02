Americanos pela primeira vez na shortlist do Man Booker Prize

O prestigioso Man Booker Prize anunciou nesta terça-feira a lista final com os concorrentes ao prêmio de 2014.

São três autores britânicos: Ali Smith, com How to be Both, Howard Jacobson, com J, e Neel Mukherjee e The Lives of Others. Dois americanos: Joshua Ferris, com To Rise Again at a Decent Hour, e Karen Joy Fowler com We Are All Completely Beside Ourselves. Um australiano: Richard Flanagan com The Narrow Road to the Deep North.

Os favoritos são Ali Smith e Howard Jacobson, que ganhou o prêmio em 2010 com A Questão Finkler (Bertrand), de acordo com o editor William Hill.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entre os autores que não sobreviveram ao corte - uma lista com 13 nomes tinha sido divulgada em julho - estão Joseph O'Neill e David Mitchell.

"Este foi um ano muito, muito rico para a ficção", disse o filósofo A. C. Grayling, presidente do júri do prêmio.

Este é o primeiro ano em que escritores de todas as nacionalidades foram elegíveis ao Man Booker Prize, anteriormente aberto apenas para autores da Grã Bretanha, Irlanda e da Commonwealth. O fato gerou preocupação de que os Estados Unidos dominariam o tradicional prêmio.

O vencedor das 50 mil libras do prêmio será anunciado em um cerimônia em Londres, em outubro.