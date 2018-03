Americano Anthony Doerr vence Pulitzer de ficção com 'Toda Luz Que Não Podemos Ver'

Toda Luz Que não Podemos Ver, romance best-seller do escritor americano Anthony Doerr, foi o vencedor da edição 2015 do Prêmio Pulitzer de ficção. O livro acaba de chegar às livrarias brasileiras pela Intrínseca.

Finalista também do National Book Award em 2014, o livro narra os caminhos de uma garota francesa cega e de um menino alemão, que se encontram numa França ocupada pelos nazistas enquanto tentam sobreviver à Segunda Guerra Mundial.

Anthony Doerr, que é historiador e autor dos livros The Shell Collector e Memory Wall (contos), Four Seasons in Rome (memórias) e About Grace (romance), dedicou 10 anos a criar essa história.

O livro concorria com Let Me Be Frank with You, de Richard Ford, The Moor's Account, de Laila Lalami, e Lovely, Dark, Deep, de Joyce Carol Oates.

Além da obra de Doerr, vencedor na categoria ficção, foram premiados Encounters at the Heart of the World: A History of the Mandan People, de Elizabeth A. Fenn (história); The Pope and Mussolini: The Secret History of Pius XI and the Rise of Fascism in Europe, de David I. Kertzer (biografia); Digest, de Gregory Pardlo (poesia); The Sixth Extinction: An Unnatural History, de Elizabeth Kolbert (não ficção geral); Anthracite Fields, de Julia Wolfe (música); e Between Riverside and Crazy, de Stephen Adly Guirgis (teatro).