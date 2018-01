Almanaque traz 300 páginas de histórias da Turma da Mônica

Chega às livrarias na quarta-feira, 31, a edição nº 1 do SuperAlmanaque Turma da Mônica. A publicação, no formato das revistinhas mensais, com capas cartonadas e lombada quadrada, vai trazer, em suas 300 páginas, histórias lançadas nas últimas décadas.

Além da Turma da Mônica, os leitores vão encontrar quadrinhos das turmas do Penadinho, Horácio, Tina, Piteco, Jotalhão, Papa-Capim, Astronauta e outros famosos personagens de Mauricio de Sousa.

A periodicidade será semestral e o preço de capa é R$ 15.