Além do Nobel: Bob Dylan já ganhou Oscar, Globo de Ouro, Grammy, Pulitzer, Princípe das Astúrias...

Bob Dylan se tornou nesta quinta-feira, 13, o primeiro artista a colecionar o Prêmio Nobel, e pelo menos um Oscar, Globo de Ouro e Grammy. Em 2007, ele já havia sido honrado com o Príncipe das Astúrias, concedido pela família real espanhola, e em 2008 a categoria especial do Prêmio Pulitzer, "pelo seu profundo impacto na música americana". Ele também está no Hall da Fama do Rock 'n Roll.

No Grammy, são 43 indicações (a primeira por seu álbum de estreia, Bob Dylan, em 1962, na categoria folk) e 12 troféus, o mais recente em 2016, com a The Bootleg Series Vol. 11: The Basement Tapes Complete, na categoria álbum histórico.

Em 2001, ele levou o Oscar e o Globo de Ouro pela canção Things Have Changed de Garotos Incríveis (Wonder Boys), filme de Curtis Hanson baseado no livro de Michael Chabon. Ele aceitou o Oscar na ocasião via satélite, porque estava em turnê na Austrália, e desde a premiação toca a canção em shows da sua turnê interminável.

Em 2012, ele recebeu das mãos de Barack Obama a Medal of Freedom, a honraria civil mais importante dos EUA, entregue àqueles que realizaram "uma contribuição especialmente meritória para a segurança ou interesses nacionais dos Estados Unidos, paz mundial, ou iniciativas culturais e significativas na esfera pública". Um ano depois, em 2013, ele recebeu a Ordre national de la Légion d'honneur, a Legião de Honra, o reconhecimento mais importante da França, estabelecido por Napoleão Bonaparte em 1802. Também na França ele já tinha recebido a Ordre des Arts et des Lettres (Ordem das Artes e das Letras), entregue pelo Ministério da Cultura daquele país desde 1957.

O Polar Music Prize - chamado de "Prêmio Nobel da Música", concedido na Suécia - também já foi seu, em 2000.

Entre outras honrarias, Dylan ainda recebeu títulos de doutor honorário da Universidade de Princeton, em Nova Jersey, e da St. Andrews University, na Escócia.