Agustina Bessa-Luís ganha exposição no Museu da Língua Portuguesa

Uma exposição em homenagem a Agustina Bessa-Luís, um dos principais nomes da literatura portuguesa, será aberta na próxima terça-feira, dia 16, no Museu da Língua Portuguesa. A concepção é de Inês Pedrosa e de João Botelho e a iniciativa, do Instituto Camões em parceria com o Consulado Geral de Portugal em São Paulo. A mostra fica em cartaz até o dia 1º de março no saguão do terceiro andar do museu.

Vida e obra da escritora nascida em 1922 em Vila Meã, em Portugal, serão contadas em 20 painéis ilustrados com textos e fotografias. Agustina estreou na literatura em 1948 com Mundo Fechado, mas ficou conhecida com o lançamento, em 1954, de A Sibila.

Em 2001, ela ganhou o Premio Camões, o mais importante dado a um autor de língua portuguesa. É sócia correspondente da Academia Brasileira de Letras desde 1989. Seu livro mais recente, A Ronda da Noite, foi publicado em 2006 e desde então ela não lançou mais nada por problemas de saúde.

Agustina Bessa-Luís, Vida e Obra

O Museu da Língua Portuguesa (Praça da Luz, s/nº, tel. 3322-0080)

De 16 de dezembro a 1.º de março

Funcionamento: de terça a domingo das 10h às 18h. Aberto até 22h toda última terça-feira do mês (bilheteria fecha às 21h)

Ingresso: R$ 6,00 (grátis aos sábados e, até o final de 2014, também às terças-feiras)