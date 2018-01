Advogado é multado por revelar pseudônimo de JK Rowling

O advogado responsável por revelar que J.K. Rowling era a verdadeira autora de um romance policial vendido sob o pseudônimo de Robert Galbraith foi multado em 1.000 libras esterlinas (1.650 dólares) e recebeu uma advertência por escrito de um órgão britânico de supervisão do Judiciário.

Chris Gossage, sócio do escritório de advocacia Russells Solicitors, que representava a autora de Harry Potter, revelou um dos maiores segredos do mundo editorial para a melhor amiga de sua mulher, que, em seguida, mandou um tuíte para um jornalista revelando a verdadeira identidade de Galbraith.

Rowling, escritora de maior vendagem da Grã-Bretanha, ficou furiosa ao descobrir que fora um sócio do escritório de advocacia que a representava, com sede em Londres, quem havia vazado a informação de que ela era a autora de O Chamado do Cuco (The Cuckoo's Calling).

O material de divulgação do livro o descrevia como obra de estreia de Galbraith, um policial militar aposentado.

Depois de tomar medidas legais contra Gossage e sua amiga Judith Callegari, Rowling aceitou o pedido de desculpas do escritório de advocacia, que pagou os custos do processo e fez uma doação substancial, de valor não revelado, a uma instituição de caridade de sua preferência, a Soldier's Charity.

A Autoridade de Regulamentação da Advocacia informou em uma sentença divulgada esta semana que Gossage recebeu uma advertência por escrito e uma multa de 1.000 libras esterlinas por revelar informação confidencial de um cliente para uma terceira pessoa.

Ninguém do Russells Solicitors estava disponível de imediato para comentar o assunto. O nome de Gossage ainda consta como sócio da firma, a qual deixou claro que revelar o nome de Rowling foi um erro e não uma jogada de marketing.

Na época, Rowling, de 48 anos, disse que havia sido "maravilhoso" publicar sem alarde ou expectativa e ouvir comentários sobre o livro, sob um nome diferente, mesmo que isso tenha significado que algumas editoras rejeitassem a obra, como também havia acontecido quando ela tentou publicar os primeiros da série Harry Potter.