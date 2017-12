ABI promove Salão do Jornalista Escritor em São Paulo

A Associação Brasileira de Imprensa (ABI) promove nesta semana o 1º Salão Nacional do Jornalista Escritor, de 15 a 18 de novembro, no Memorial da América Latina. O evento faz parte das comemorações dos 100 anos da entidade, que se completam em 2008. No salão, o público poderá entrevistar conhecidos jornalistas-escritores, como Luís Fernando Veríssimo, Carlos Heitor Cony, Ruy Castro, Ziraldo, Zuenir Ventura, Juca Kfouri, Moacyr Scliar e Mino Carta. A Livraria da Vila organizou uma feira de livros dos jornalistas-escritores, que darão manhãs, tardes e noites de autógrafos. Haverá também muitos debates reunindo jornalistas como Ricardo Kotscho, Ignacio de Loyola Brandão, Fernando Morais, Flávio Tavares, Cícero Sandroni, Eric Nepomuceno, Antonio Torres e Domingos Meirelles. Num dos debates estará o jornalista Ignacio Ramonet, o espanhol que dirige a redação do francês Le Monde Diplomatique. O evento contará com o "Salãozinho", que funcionará ao lado do salão dos adultos, com programação para crianças e jovens. Lá, haverá muita contação de histórias: com Juca Kfouri, sobre futebol; com Diléa Frate, sobre fábulas; com Márcia Camargos, sobre histórias de saci; com Valdeck de Garanhuns, sobre lendas do nordeste. Além disso, ocorrerão oficinas de origami, de construção de livros, de colagem e de marcadores de livros. A programação começará todos os dias às 11h30 e irá até as 21 horas. As programações do salão adulto e do salãozinho estão no site especialmente criado para o evento: www.jornalistaescritor.org.