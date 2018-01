A saga Harry Potter completa 20 anos

Há 20 anos, em 26 de junho de 1997, a escritora britânica J.K. Rowling publicou o primeiro volume de Harry Potter, depois da rejeição de 10 editoras. Poucos livros podem ser comparados em termos de popularidade.

Ele se chamava Harry Potter e a Pedra Filosofal e foi seguido por mais seis livros, oito filmes, uma peça de teatro, parques temáticos, um percurso turístico na Escócia, uma exposição permanente em Londres e inúmeros objetos de marketing sobre o jovem bruxo.

A autora

Nascida em 31 de julho de 1965 em Chipping Sodhury, no oeste da Inglaterra, em uma família modesta, Joanne Kathleen Rowling estudou Francês na Universidade de Exeter.

Depois se mudou para Portugal para dar aulas de inglês e lá começou a escrever as aventuras de Harry Potter.

Em 1992, se casou com um português, teve a sua primeira filha, Jessica, e em 1995 se divorciou e retornou para o seu país para se instalar em Edimburgo, na Escócia, onde teve que recorrer a ajudas sociais para sobreviver. Acabou o livro e encontrou uma editora, a Bloomsbury, em agosto de 1996.

Eleita a melhor escritora britânica viva em 2006, J.K. Rowling tem uma fortuna estimada em 650 milhões de libras, segundo a lista dos mais ricos do Sunday Times.

Casou-se novamente em 2001 com um médico anestesista, Neil Murray, e teve um filho e uma filha, David e Mackenzie.

A história

Nascida em 1990 na imaginação da escritora durante uma viagem de trem entre Manchester e Londres, a saga narra as aventuras de um aprendiz de bruxo chamado Harry Potter e de seus amigos Rony Weasley e Hermione Granger na Escola de Magia e Feitiçaria de Hogwarts, dirigida por Albus Dumbledore. O principal ponto da história gira em torno do combate entre Harry e Lord Voldemort, um bruxo das trevas que busca a imortalidade e que assassinou os pais do menino.

Sete livros

A autora publicou sete livros entre 1997 e 2007 e cada um deles se passa durante um ano escolar.

A história começa no verão de 1991, quando Harry Potter recebe a carta para entrar em Hogwarts.

Os livros são, por ordem de publicação: Harry Potter e a Pedra Filosofal, Harry Potter e a Câmara Secreta, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, Harry Potter e o Cálice de Fogo, Harry Potter e a Ordem da Fênix, Harry Potter e o Enigma do Príncipe e Harry Potter e as Relíquias da Morte.

Oito filmes

Embora existam sete livros, foram produzidos oitos filmes, já que o último livro foi dividido em duas partes. Os dois primeiros foram dirigidos por Chris Columbus, o terceiro por Alfonso Cuarón, o quarto por Mike Newell e os quatro últimos por David Yates.

Uma peça de teatro

"Harry Potter e a Criança Amaldiçoada" é uma peça de teatro com dois atos, cada um com aproximadamente duas horas e meia, elaborados para serem vistos no mesmo dia. A história é centrada em um dos filhos de Harry.

Os números

Os sete volumes da saga foram traduzidos para 79 idiomas em 200 países e venderam um total de 450 milhões de exemplares desde o seu lançamento em 1997, segundo a editora britânica Bloombury.

A primeira edição do primeiro livro teve uma tiragem de 1.000 exemplares - convertidos hoje em tesouros para os colecionadores - e valeu a J.K. Rowling um contrato de 1.500 libras.

Segundo dados do site www.statisticbrain.com de setembro de 2016, os filmes faturaram 7,2 bilhões de dólares, os livros 7,7 bilhões e os produtos derivados 7,3 bilhões.

Estúdios, parques temáticos, circuitos

Os estúdios de Harry Potter em Leavesden, próximo a Londres, permitem descobrir os cenários e o universo dos filmes em uma exposição permanente. Aberta em 2012, a atração recebe 6.000 visitantes por ano. Existem também parques temáticos criados pela Universal Studios em Orlando, Hollywood e Osaka.

VisitScotland, uma empresa de turismo da Escócia, tem uma visita guiada de quatro dias 100% "potteriana", de Edimburgo às Terras Altas, passando pelo Viaduto Glenfinnan.

Em Edimburgo, o café onde que Rowling escreveu parte do primeiro livro atrai milhares e milhares de fãs. Trata-se do The Elephant House, localizado na parte antiga da cidade.