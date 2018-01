7 curiosidades sobre 'O Pequeno Príncipe'

1. Apesar de o autor, Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944), ser francês, o livro foi publicado primeiro nos Estados Unidos, em 1943.

2. Saint-Exupéry não só escreveu a poética histórica; são dele também as ilustrações originais.

3. A primeira tradução brasileira, de 1952, foi feita pelo monge beneditino d. Marcos Barbosa (1915-1997), membro da Academia Brasileira de Letras.

4. É a terceira obra literária mais traduzida no mundo, com versões em 243 idiomas e dialetos.

5. Em Portugal, Le Petit Prince foi traduzido como O Principezinho.

6. No Japão, há um museu dedicado ao personagem e ao universo da história.

7. O livro rendeu muitas adaptações. Em 1974, um filme musical chamado The Little Prince foi lançado. Nos anos 1980, houve uma série de desenhos animados com o personagem. Neste ano, os cinemas ganharam uma animação feita com técnicas de computação gráfica e stop-motion.