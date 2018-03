Zuza fala dos 100 anos de Gonzaga Na quinta-feira, às 20h, na Casa do Saber/Jardins (R. Dr. Mário Ferraz, 414, tel. 3707-8900) exatamente o dia em que se comemora os 100 anos de Luiz Gonzaga, Zuza Homem de Mello vai dar uma aula sobre o músico nordestino. Ligado à música do sanfoneiro desde os 13 anos, quando ouvia a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Zuza cantava seus xotes e baiões em espetáculos que criava na fazenda de seu pai. Muitos anos depois, na década de 1980, como diretor do Festival de Verão, contratou o rei do baião para um espetáculo na praia do Guarujá. A aula mescla histórias sobre seu primeiro herói musical com comentários ilustrados. Inscrição: R$ 130.