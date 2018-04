A alta de Gabor do Centro Médico Ronald Reagan, em Los Angeles, ocorreu mais de uma semana antes do previsto, segundo o agente John Blanchette, que acrescentou que os médicos estavam satisfeitos com seu progresso.

A estrela de filmes da década de 1950 como "Moulin Rouge" e "Lili", de 93 anos, sofreu a amputação dia 14 de janeiro devido a uma infecção de gangrena.