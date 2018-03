Zsa Zsa Gabor comemora aniversário de 94 anos em casa

A atriz húngara, estrela de "Moulin Rouge" e "Lili" nos anos 1950, passou cinco dias internada na mais recente das muitas complicações em seu estado de saúde.

Antes de deixar o hospital Ronald Reagan UCLA Medical Center em Los Angeles, no domingo, médicos e enfermeiras cantaram feliz aniversário a ela, disse seu porta-voz John Blanchette.

Gabor sofreu um derrame em 2005 e, em julho do ano passado, submeteu-se a uma cirurgia no quadril. No mês passado, teve parte de sua perna amputada devido a uma gangrena.

(Reportagem de Alex Dobuzinskis)