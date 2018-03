Zôo alemão reivindica parte dos lucros com ursinho Knut Um zoológico do norte da Alemanha está reivindicando parte dos milhões de euros gerados pelo famoso ursinho polar Knut, dizendo que foi responsável pelo "empréstimo" do pai dele ao zôo de Berlim onde Knut nasceu. Knut, que está com 15 meses de idade, ajudou o Zôo de Berlim a arrecadar 5 milhões de euros (7,66 milhões de dólares) em 2007, graças à enxurrada de visitantes que atraiu e às vendas de produtos com sua marca. Mas um zoológico menor, em Neuemunster, norte da Alemanha, disse na sexta-feira que deveria receber uma fatia do bolo porque foi ele que emprestou Berlin Lars, o progenitor de Knut. "Temos direitos de propriedade sobre Knut. Eles lucraram com nossa propriedade", disse o diretor do Zôo de Neuemuenster, Peter Druewa. "Somos os maiores interessados em encontrar uma solução que não passe pelo tribunal", acrescentou. O Zôo de Berlim se negou a comentar o assunto. Knut, que se converteu de um filhote, fofo e peludo num adolescente de pêlos longos e 130 quilos de peso, já possui cerca de 44 contratos de licenciamento, e sua imagem já foi usada para vender bichinhos de pelúcia, DVDs, livros e doces.