Zizi Possi celebra 30 anos de carreira em São Paulo A cantora Zizi Possi completa 30 anos de carreira e comemora a data com os amigos no palco. Ela resgata parcerias em uma temporada de 12 shows, a partir de amanhã, cada um com repertório diferente, todas as terças-feiras no Tom Jazz, em São Paulo. A cada semana a cantora vai receber um amigo diferente. A primeira da lista é Alcione. Depois vêm Alceu Valença, Eduardo Dussek, Edu Lobo, a filha Luiza Possi, Ivan Lins, Ana Carolina, Bibi Ferreira, Toninho Ferragutti e outros três que combinarem afinidade com disponibilidade de agenda. Para Zizi, é ''uma condição bacana de realizar música com M maiúsculo'', reunindo gente que sabe fazer arte, o irmão José Possi Neto incluído. Ele assina a direção dos shows. "Há muito tempo, sonho fazer temporada em uma casa, como se fazia décadas atrás. Como tudo mudou, as temporadas também foram encurtando, a música foi achatada por um mercado enlouquecido", observa. "Fico deprimida com essa situação, mas quero fazer algo diferente. O momento é propício, os astros estão a favor." A cantora diz que até colocou o escritório à venda para bancar a temporada, bem como o registro dos shows em áudio e vídeo, para lançar em CD e DVD. "Não temos patrocínio, só apoios. É um projeto camicase porque são 12 shows únicos. Não tem como refazer." O que vale mais é comemorar com estilo. "Quando decidi fazer os shows para apresentar o repertório que é a minha identidade, achei que nesse momento precisava abrir a casa, receber quem forma um mosaico na minha vida", diz. Alcione foi a primeira pessoa do meio artístico que ela conheceu quando foi contratada pela Philips (hoje Universal), na própria gravadora. Uma das canções que ambas vão interpretar juntas amanhã é Poemas de Papel, que Raul Seixas compôs para Alcione. Zizi foi relevada ao grande público no antológico dueto com Chico Buarque em Pedaço de Mim, no disco dele de 1978. O cantor foi convidado para a temporada, mas não vai poder participar. Ele já teve outros temas valorizados pela voz cristalina de Zizi, como as obras-primas em parceria com Edu Lobo Sobre Todas as Coisas, Valsa Brasileira, O Circo Místico, Beatriz. As informações são do Jornal da Tarde Zizi Possi. Tom Jazz (200 lugs.). Avenida Angélica, 2.331, São Paulo. Tel. (011) 3255-3635. 3.ª, 21h30. R$ 100 a R$ 200. Até 27/5.