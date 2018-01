ZIZEK E OUTROS DISCUTEM MARX Estão abertas até sexta-feira, dia 22, as inscrições para o seminário Marx: A Criação Destruidora, realizado pelo Sesc Pinheiros e pela Editora Boitempo. O evento reunirá, nos meses de março, abril e maio, especialistas na tradição marxista para discutir temas contemporâneos como a configuração política no Brasil e a crise mundial do o ponto de vista do filósofo e economista. Estarão presentes o filósofo esloveno Slavoj Zizek, o geógrafo britânico David Harvey e o cientista político alemão Michael Heinrich. As inscrições para cada uma das três etapas serão realizadas isoladamente através do site http://marxcriacaodestruidora.com.br.