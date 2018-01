Ziraldo passa bem após cateterismo

O cartunista Ziraldo fez na manhã de hoje em Frankfurt um cateterismo e colocou dois stents. Segundo sua família, ele passa bem, deve ter alta amanhã cedo e garantiu que comparecerá à Feira do Livro no Domingo.

Ziraldo, de 80 anos, passou mal no fim da manhã de ontem, enquanto visitava o pavilhão brasileiro na Feira do Livro de Frankfurt. Sentindo forte arritmia, foi examinado por um médico no ambulatório e encaminhado para um hospital da cidade.