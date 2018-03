Zimbo Trio festeja 50 anos da bossa nova em São Paulo O grupo Zimbo Trio vai completar 44 anos de vida na próxima segunda-feira. Antes, Rubinho Barsotti (bateria), Itamar Collaço (baixo) e Amilton Godoy (piano) apresentam de hoje a domingo, no Auditório do Ibirapuera, show em homenagem aos 50 anos do estilo musical que ajudaram a consagrar, a bossa nova. Além disso, o Centro Livre de Aprendizagem Musical (Clam), fundado pelo grupo na capital paulista, apagou 35 velinhas anteontem. "O mês de março, sem dúvida, é muito importante para nós", afirma o sempre bem-humorado Amilton. No palco, o trio vai mostrar o resultado de seu 49º disco, o Zimbo Trio ao Vivo, que foi gravado durante o projeto Grandes Encontros, promovido pela Rádio Eldorado no Shopping Anália Franco no ano de 2006. O álbum faz um passeio pelo que há de mais fino na bossa, com a já habitual releitura ''mais solta'' do trio, em que se destacam A Felicidade, de Tom e Vinicius, Influência do Jazz, de Carlos Lyra, e Acapulco, de João Gilberto. Garota de Ipanema e Chega de Saudade, da infalível dupla Tom + Vinicius, devem abrir e encerrar o show, respectivamente. As inéditas Choro, Teste de Som e Notas Que Falam, todas do pianista, sendo a última em parceria com Dulce Auriemo, serão mostradas pela primeira vez no palco. "Elas só não são inéditas na minha casa", brinca. Para acompanhá-los, os integrantes do trio convidaram grandes músicos, que há algum tempo já se apresentam com eles - o bandolinista Danilo Brito, a cantora Fabiana Cozza e a responsável pelo naipe de sopros do Clam, a flautista e saxofonista Débora de Aquino, além dos talentosos alunos formados pela escola fundada pelo Zimbo Trio, que compõem os grupos Soprando Notas e o Quarteto de Sopro. As informações são do Jornal da Tarde Zimbo Trio. Auditório Ibirapuera (800 lugs.). Av. Pedro Álvares Cabral, s/n.º - Portão 2 do Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Tel. (011) 5908-4299. Hoje e amanhã, 21 h; dom., 18 h. R$ 30.