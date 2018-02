Zhang Ziyi parte em busca de uma carreira internacional

A atriz Zhang Ziyi, estrela de filmes como "Herói" e "Memórias de uma Gueixa", deixou Pequim e se mudou para Hong Kong, com o objetivo de obter um passaporte da ex-colônia britânica e assim poder viajar pelo mundo com mais facilidade, informou nesta segunda, 24, a imprensa da capital chinesa. Zhang recebeu a cobiçada residência em Hong Kong, um sonho de muitos chineses. Com o documento, ela pode viajar sem necessidade de visto para 134 países, que criam maiores exigências no caso de passaportes emitidos pela China. A jovem atriz, musa de Zhang Yimou, é a terceira estrela chinesa a receber uma permissão de residência em Hong Kong, depois dos pianistas Lang Lang e Li Yundi. Os internautas chineses já comentam que o novo visto permitirá a Zhang, por exemplo, viajar com maior facilidade aos Estados Unidos, onde vive o multimilionário israelense Vivi Nevo, seu namorado segundo a imprensa. Desde 28 de junho de 2006, o Governo de Hong Kong, temendo o excesso de chineses no seu pequeno território, restringe a concessão de vistos de residência. De 963 solicitações em 2007, só 238 foram concedidas. Solicitantes com prêmios como o Nobel ou medalhas olímpicas, porém, podem receber a licença automaticamente.