Zen Festival ganha cheiro e som novos nas ecovilas

O Zen Festival é bem diferente de outros festivais. Durante sua realização, o público fica hospedado no parque, com direito a refeições, oficinas de Florais de Bach e palestras sobre culturas orientais. A única coisa que foge um pouco do espírito zen é o preço. O pacote para os três dias sai por R$ 530 por pessoa, à vista ou parcelado em até três vezes.

"Com esse festival, nós queremos mostrar que a cultura e a música também estão inseridas no contexto ecológico", diz Rex Thomas, treinador de desenvolvimento pessoal (Transpersonal Life Coach), fundador da ecovila Amigos do Espírito Humano e organizador do festival. "Esperamos que esse evento seja o começo de algo maior. A arte como ferramenta de transformação do ser humano e do planeta", completa.

O cast do festival tem nomes pouco conhecidos do grande público, mas atuantes (e importantes) no mercado de "músicas para a alma". É difícil encontrar um eco-militante que não tenha ouvido falar em Marcus Santurys, Junior Patta e a dupla Adriano Grineberg e Edu Gomes. As informações são do Jornal da Tarde.

Serviço - Zen Festival. De 2 a 4 de abril. Parque Ecológico Visão Futuro: Rodovia Castelo Branco. Km 162. Sentido interior-capital, Porangaba. 3675-6880. Pacote de três dias (alimentação, hospedagem e eventos): R$ 530 à vista