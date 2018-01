Zélia Gattai tem saúde estável, mas segue internada A escritora Zélia Gattai, internada desde o último dia 31 no hospital Aliança, em Salvador, apresentava estado de saúde estável nesta manhã, segundo informou a assessoria do hospital. A escritora foi internada com infecção urinária e, segundo o hospital, ela está no quarto, lúcida e já senta-se sem problemas, mas não há previsão de alta.