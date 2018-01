Zélia Gattai sofre rápida internação A escritora Zélia Gattai, de 90 anos, um dos grandes nomes da literatura brasileira, foi internada na última quinta-feira no Hospital da Bahia, em Salvador, para passar por exames, mas já recebeu alta neste sábado. Zélia sofreu uma queda no domingo passado, mas a internação, segundo familiares, não está relacionado incidente, pois já havia sido planejada antes. A escritora foi internada na UTI do Hospital Aliança, no ano passado, no final de outubro, com insuficiência cardíaca e edema agudo pulmonar. Segundo seu médico, o cardiologista Jadelson Andrade, Zélia sempre se recupera rapidamente de problemas de saúde. A escritora, filha de imigrantes italianos, nasceu em São Paulo (capital) e participou do movimento político operário que ocorreu no início do século 20. Começou a escrever aos 63 anos, estreando com o livro Anarquistas Graças a Deus. Em 2001, foi eleita para a Academia Brasileira de Letras, ocupando a cadeira que pertenceu a Jorge Amado, com quem foi casada por 56 anos.