Zélia Gattai repousa em casa após receber alta de hospital A escritora Zélia Gattai está em repouso em sua residência, depois de receber alta do Hospital da Bahia, onde permaneceu internada em observação deste a última quinta-feira. O médico cardiologista Jadelson Andrade recomendou que Zélia descanse, mas ela está autorizada a voltar a caminhar pelo jardim de sua casa. Zélia, viúva do escritor Jorge Amado, sentiu, na última quinta-feira, fortes dores no peito depois de uma queda, enquanto andava pelo sobrado onde morou com o ex-marido, no bairro do Rio Vermelho em Salvador. Antes de ser liberada e voltar para casa, ela foi submetida a exames de raio-x do tórax e tomografia computadorizada. Foi medicada com anfiinflamatório e analgésicos. Zélia Gattai, de 90 anos, imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL) é autora, entre outros, de Anarquistas Graças a Deus.