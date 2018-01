Zélia Gattai recebe alta de hospital A escritora Zélia Gattai, de 90 anos, teve alta neste sábado, 29, por volta meio dia, após passar três dias internada no Hospital da Bahia, em Salvador. Zélia sofreu um acidente doméstico no último dia 24, quando machucou o quadril, o tórax e teve um dedo da mão fraturado. O atendimento foi prestado pelo médico da família, Jadelson Andrade, na nova residência da escritora, no bairro de Brotas, até que no dia 27, ele decidiu pelo internamento. "As dores eram intensas, e por conta das dificuldades respiratórias que ela sentia, agravadas por uma bronquite crônica, decidimos interná-la, para estabilizar o quadro clínico", revelou o cardiologista e superintendente do HB, inaugurado no início do ano. Doutor Jadelson cuida há cerca de duas décadas da família, de quem é amigo e, segundo ele, foi Jorge Amado quem "sugeriu o nome do hospital, pois eu não encontrava à época nenhum mais apropriado".