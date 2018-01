Zélia Gattai permanece internada em hospital em Salvador A escritora Zélia Gattai, de 90 anos, internada no Hospital Aliança, em Salvador, desde a manhã de segunda-feira, por conta de insuficiência cardíaca e edema agudo pulmonar, "apresenta-se com níveis de pressão arterial e freqüência cardíaca estabilizados", segundo boletim médico divulgado nesta terça-feira. "Hoje apresenta-se lúcida, orientada, alimentando-se por via oral, necessitando ainda de suporte ventilatório não invasivo com máscaras e oxigênio em função de quadro de infecção respiratória aguda", diz o boletim, assinado pelo médico-assistente Jadelson Andrade. Zélia deve "permanecer ainda sob vigilância intensiva na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) cardíaca do hospital". A autora de obras como Anarquistas, Graças a Deus tinha sido internada no mesmo hospital em julho passado, devido a problemas de pressão alta e dores no peito. Zélia começou a escrever aos 63 anos encorajada por Amado, com quem foi casada por 56 anos até a morte do escritor, em agosto de 2001, e é autora de treze livros. A escritora ainda vive na casa do bairro Rio Vermelho, em Salvador, onde morava com Amado, em cujo jardim estão as cinzas do escritor e que será transformada em um museu dedicado à memória do autor de obras como Gabriela, Cravo e Canela e Dona Flor e seus Dois Maridos.