Zélia Gattai permanece internada em hospital da Bahia A escritora Zélia Gattai, que foi encaminhada para a emergência do Hospital da Bahia nesta quinta-feira, com quadro de dor torácica e pressão alta, permanece internada, mas apresentou melhoras, segundo boletim médico divulgado nesta sexta-feira. "A paciente está recebendo orientação da equipe de ortopedia e fisioterapia", diz o boletim, assinado pelo médico Jadelson Andrade, acrescentando que ela se mantém com respiração espontânea, lúcida e está se alimentando normalmente. Zélia deve voltar a andar nesta sexta-feira. A escritora sofreu uma queda na segunda-feira e fraturou um dedo da mão. Foi medicada, mas na quinta voltou a sentir dores e por recomendações do médico Jadelson Andrade se internou no hospital, onde foi submetida a uma série de exames. Zélia Gattai, de 90 anos, imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL) é autora, entre outros, de Anarquistas Graças a Deus, e foi casada com Jorge Amado (1912-2001), um dos mais importantes escritores brasileiros.