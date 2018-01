Zélia Gattai é submetida a traqueostomia em Salvador

A escritora Zélia Gattai, de 91 anos, foi submetida a uma traqueostomia, na tarde desta sexta-feira, 25, em Salvador, Bahia. Segundo o médico da escritora, o cardiologista Jadelson Andrade, o procedimento - a abertura de um trecho da traquéia, que liga a laringe aos pulmões, para a introdução de um tubo - foi realizado para facilitar a ventilação artificial à qual Zélia é submetida desde que passou por uma cirurgia, no dia 17, para desobstruir um trecho de seu intestino delgado. Durante a operação, foi descoberto - e retirado - um tumor benigno no aparelho digestivo da escritora. Zélia, que está internada desde 30 de março, ainda teve uma insuficiência renal aguda após a cirurgia e passou por sessões de hemodiálise, já interrompidas. Ela continua sendo alimentada por meio de sonda, na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital da Bahia. Não há previsão de alta.